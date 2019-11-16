天使盃身障棒球賽登場 郭泓志加油打氣

全國首創「天使盃」身障棒球體驗賽，今在高雄市立德棒球場舉行，4所特殊學校學生參加。（記者方志賢攝）

2019-11-16 15:46:19

〔記者方志賢／高雄報導〕全國首創「天使盃」身障棒球體驗賽，今在高雄市立德棒球場舉行，4所特殊學校近40位學生參加，前旅美棒球好手郭泓志也到場為小天使們加油打氣，鼓勵大家盡情享受棒球樂趣。

高雄市副長葉匡時、教育局長吳榕峯、郭泓志和前職棒選手許峰賓都受邀出席開幕典禮，葉匡時感謝中華民國身障棒壘球協會舉辦別具意義的「天使盃」身障棒球賽，讓孩子們也能像郭泓志一般享受棒球，他也宣布明年市府會協助擴大辦理，參與隊伍擴及全台灣。

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「天使盃」身障棒球體驗賽，由中華民國身障棒壘球協會主辦，創始人潘瑋杰導演也是身障人士，接觸身障棒球後，找到與自身缺陷和解的出口，他曾花6年時間，拍攝一部描述台灣身障棒球隊的紀錄片「出口：夢想肢戰」，去年受教育局邀請，於社教館、仁武特殊學校、成功特殊學校放映，獲得廣大迴響。

潘瑋杰表示，在某次放映會後，與特教學校孩子棒球互動遊戲時，老師提到他們可能這輩子只有這機會打棒球，讓他萌生為這些身障天使們舉辦棒球體驗賽的構想。

潘瑋杰說，期盼能藉這個活動，提供熱愛棒球的智能障礙特殊學生互相交流及理解的比賽舞台，讓台灣多一個關注這群孩子的機會，讓大家理解每人都可打棒球，都可找到自己的出口。

全國首創「天使盃」身障棒球體驗賽今舉行，4所特殊學校的學生參加。（記者方志賢攝）

前旅美棒球好手郭泓志到場為小天使們加油打氣。（記者方志賢攝）

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