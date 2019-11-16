為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獅子座流星雨明日降臨 北市天文館開直播追星

每年11月17日，當地球（藍色）穿越譚普-塔托彗星軌道（白色）時形成獅子座流星雨，白點為分佈於太陽系中的流星體。（圖片來源：meteorshowers.org，台北市天文科學教育館提供）

每年11月17日，當地球（藍色）穿越譚普-塔托彗星軌道（白色）時形成獅子座流星雨，白點為分佈於太陽系中的流星體。（圖片來源：meteorshowers.org，台北市天文科學教育館提供）

2019-11-16 14:29:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕獅子座流星雨的流星速度是所有流星雨中最快，台北市立天文科學教育表示，獅子座流星雨在明日、17日深夜迎來極大期，若在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時最多可看見約15顆流星，但今年有月光影響，數量可能減少。根據推測，看到每小時萬顆以上爆發的獅子座流星雨要等2099年。

天文館表示，獅子座流星雨的流星速度是所有流星雨中最快的，達每秒71公里，平均亮度約2-3等左右，屬中等亮度，若想觀賞高速劃過天際的火流星，需把握深夜11點到天亮前這段時間；館方在梨山地區以高畫質暗空攝影機進行直播，不用出門也有機會欣賞到。

獅子座流星雨每年11月固定出現，天文館指出，獅子座流星雨雖只是中小型流星雨，卻廣為世人所知，因為它的母彗星：譚普-塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle）每隔33年通過近日點附近時會在軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越當中較為濃密的區域時便會出現每小時數萬，甚至數十萬顆流星的盛況。

天文館指出，獅子座流星在1833、1866與1966、2001年都曾發生大爆發，令人留下深刻印象；根據推測，獅子座流星雨在2031、2064年，才有可能再出現每小時百顆以上的爆發，萬顆以上的大爆發則要到2099年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今晚極大值 賞獅子座流星雨請把握
2016-11-17 10:23

今晚極大值 賞獅子座流星雨請把握
今晚看超級月亮 17日看獅子座流星雨
2016-11-14 16:30

今晚看超級月亮 17日看獅子座流星雨
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播