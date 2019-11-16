獅子座流星雨明日降臨 北市天文館開直播追星

每年11月17日，當地球（藍色）穿越譚普-塔托彗星軌道（白色）時形成獅子座流星雨，白點為分佈於太陽系中的流星體。（圖片來源：meteorshowers.org，台北市天文科學教育館提供）

2019-11-16 14:29:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕獅子座流星雨的流星速度是所有流星雨中最快，台北市立天文科學教育表示，獅子座流星雨在明日、17日深夜迎來極大期，若在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時最多可看見約15顆流星，但今年有月光影響，數量可能減少。根據推測，看到每小時萬顆以上爆發的獅子座流星雨要等2099年。

天文館表示，獅子座流星雨的流星速度是所有流星雨中最快的，達每秒71公里，平均亮度約2-3等左右，屬中等亮度，若想觀賞高速劃過天際的火流星，需把握深夜11點到天亮前這段時間；館方在梨山地區以高畫質暗空攝影機進行直播，不用出門也有機會欣賞到。

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獅子座流星雨每年11月固定出現，天文館指出，獅子座流星雨雖只是中小型流星雨，卻廣為世人所知，因為它的母彗星：譚普-塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle）每隔33年通過近日點附近時會在軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越當中較為濃密的區域時便會出現每小時數萬，甚至數十萬顆流星的盛況。

天文館指出，獅子座流星在1833、1866與1966、2001年都曾發生大爆發，令人留下深刻印象；根據推測，獅子座流星雨在2031、2064年，才有可能再出現每小時百顆以上的爆發，萬顆以上的大爆發則要到2099年。

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