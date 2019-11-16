中部地區電力盃桌球邀請賽 近800選手拚戰

中部地區電力盃桌球邀請賽，戰況激烈。（記者張軒哲攝）

2019-11-16 14:12:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台電公司今日上午首度於台中市舉行「中部地區電力盃敦親睦鄰桌球邀請賽」，賽事於中港高中登場，共吸引了近800名喜愛桌球的大、小選手與會，共計有87組隊伍報名參賽，大家群聚一堂切磋球技，場面熱鬧。

上午台中市副市長令狐榮達、台中市勞工局長吳威志、建設局長陳大田及台電公司董事長楊偉甫參與開幕儀式。

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楊偉甫指出，台電公司在推廣體育活動有70年的經驗，共培育了6支球隊，這6支球隊中，也有非常多的國手；台電希望能夠為國家從小開始發掘、培育體育人材，因此每年的暑假期間都會在各地舉辦球類的「Fun電夏令營」，並由台電的專業球員親自指導；另外，台電在北部地區辦理敦親睦鄰桌球賽迄今也有12年的歷史，今年則是首次在中部地區舉辦，希望未來在中部地區也能年年舉辦，讓中部地區所有的機關團體、中小學學童，皆能組隊報名參與，一同來球場上共同競技，以球會友。

台中市勞動檢查處長邱怡川說，他一定要以行動來支持，不但鼓勵處內同仁踴躍報名組隊參賽，今天更親自率隊，要身先士卒的下場參加「機關團體組」的比賽！

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