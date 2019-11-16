台南善化胡麻季登場 免費品嘗料理爆人潮

台南市長黃偉哲（中）、立委郭國文（左二）等人今早參加善化胡麻季，與民眾一起品嘗胡麻料理。（記者萬于甄攝）

2019-11-16 13:49:10

〔記者萬于甄／台南報導〕台南胡麻季農業產業文化活動今上午在善化熱鬧登場，善化農會祭出麻油雞湯、芝麻拌麵免費品嘗，吸引大批民眾相爭排隊領取，在天氣逐漸轉涼的氣候中，品嘗暖暖的麻油雞，讓遊客感到溫馨、好吃，許多人也購買相關農特產品回家，衝高善化胡麻油買氣。

台南善化胡麻種植面積約達237公頃，年產量約260公噸，為延長胡麻的產銷週期，善化農會近年來遵循古法，開發胡麻清油、胡麻油等，品質受到消費者青睞，日前更被台南市政府挑中，成為台灣第一名模林志玲的嫁妝之一，再度打響善化胡麻油的知名度。

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今恰逢善化區農會舉辦胡麻季，黃偉哲受邀擔任胡麻油代言人，親自出席活動與民眾一起品嘗台南的好滋味，黃偉哲表示，台南胡麻種植面積高居全台第一，胡麻不僅有其產業價值，對善化來說更有其歷史文化背景。

黃偉哲說，近幾年善化區農會持續跟在地農民契作，提升善化胡麻產業面積，舉辦多年的胡麻季農業產業文化活動也相當成功，未來政府會持續支持產業文化活動，幫助農會更幫助農民。

善化胡麻季一連2天在善化區農會舉辦，今上午吸引大批民眾排隊領取限量免費的麻油雞湯、芝麻拌麵，除了胡麻料理免費品嘗外，棉花糖體驗DIY更讓小朋友相當興奮，成為活動中另一排隊的地方，小朋友製作時邊玩邊吃，樂不亦乎。

除了免費料理品嘗吸引人潮排隊外，棉花糖DIY則是吸引小朋友青睞，拉著爸媽排隊體驗。（記者萬于甄攝）

善化區農會祭出麻油雞湯、芝麻拌麵等料理免費品嘗，吸引大批遊客大啖美食。（記者萬于甄攝）

天氣轉冷，一碗麻油雞湯讓遊客相當暖心。（記者萬于甄攝）

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