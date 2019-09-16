鳳山轉運站、忘憂森林街友亂象多 地方點名韓國瑜來當志工

2019-09-16 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕街友多寡象徵城市的經濟力與社會福利！高市「忘憂森林」大東濕地公園及鳳山轉運站，近20名街友半年來遊走兩地，酒後碎玻璃造成民眾割傷，甚至騷擾民眾要錢，有礙觀瞻嚇跑遊客，地方不滿亂象叢生，影響居住生活品質，點名市長韓國瑜來當志工，整合各局處解決問題。

市府社會局允諾改善，清查兩地駐點街友共有8人，近來有協會在附近發放愛心餐，並設有愛心旅社提供住宿，增加流動街友10多人，白天才會遊走兩地，將與協會協調街友安置時間，並要求警方加強巡邏。

鳳山大東濕地公園風景優美，被譽為高雄版「忘憂森林」，觀光勝地聞名國際，吸引許多國外遊客到此一遊，緊鄰鳳山轉運站搭車人潮很多，還有捷運站交通便利，對面就是大東藝術文化中心、圖書館，成為民眾休閒遊憩好地方。

近20名街友半年來齊聚鳳山轉運站、大東濕地公園，白天佔據公共座椅睡覺，齊聚飲酒作樂，造成民眾休息不便，甚至喝酒滋事，除了有礙觀瞻外，抽完菸亂丟菸蒂，隨地大小便，還會打破酒瓶，造成玻璃碎裂一地。

尤其鳳山轉運站搭車人潮很多，夜晚站體燈光昏暗，民眾前來搭車或下車之際，有人不慎誤踩碎玻璃，造成腳部流血受傷，只能忍痛自力救濟，街友卻屢勸不聽，又遊走兩地，製造環境髒亂。

還有街友看到民眾經過，會上前伸手要錢，造成搭車民眾困擾，許多女學生見狀，嚇到花容失色，趕緊快步逃離，但又必須到此搭車，每天提心吊膽，就怕會發生意外。

大東公園志工隊長林南勝表示，前市府重視公園環境，韓市府缺乏關愛公園，各局處抱持本位主義，橫向聯繫出狀況，造成公園亂象百出，請市長韓國瑜來當志工，市府團隊與志工攜手，才能打造優良公園。

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