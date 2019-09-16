諷刺！ 盧秀燕自誇道路「燙平」 年輕學徒摔斷鼻樑

2019-09-16 23:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府今天發出採訪通知，將於明天於市政會議專案報告「台中新市政、路平再升級」，宣稱盧秀燕上任後，推動路面「燙平專案」，至今年9月6日止，已完成215條主要道路，累計改善長度為77.484公里，諷刺的是，中市姚姓市民的兒子，目前擔任廚師學徒，今天下午騎腳踏車在台灣大道，輾上路面坑洞自摔，全身擦撞傷，鼻樑也摔得斷裂，他說，如果台中市的路再鋪好些，這種意外就不會經常發生，「希望我兒子是最後一個」。

中市政府建設局今天晚間探訪姚先生時表示，會再加強道路養護，也會積極協助姚先生爭取國家賠償。

路平專案是前市長林佳龍，彙整網友的提議而設，盧秀燕上任後，將之改為「路平再升級」，用浮誇的字詞改名為「燙平專案」，引進俗稱「公路醫生」的熱再生修補車新型道路維修工法，可像熨斗般先整燙既有路面，搭配重複啟閉人手孔蓋技術，提升路面修補效率與品質，促使路平計畫再升級。

台中市政府今天還發採訪通知，將於明天上午於梧棲區公所召開市政會議，專案報告「台中新市政、路平再升級」，宣稱盧秀燕上任後，已經完成215條重要道路「燙平專案」，累計改善長度為77.484公里，另完成105條鄰里巷道，累計完成長度16.9公里，人行道改善長度達13.4公里。

台灣大道是台中市重要道路，近年都是路平專案的重點道路之一，諷刺的是，姚姓市民的兒子，就讀高中但近期暫時休學，當廚師學徒，今天（16日）下午騎腳踏車，行經台灣大道與太原路口時，輾到該路口的道路坑洞，摔得全身擦傷、鼻樑斷裂，此坑洞有點深，且面積頗大，他頗感嘆卻也充滿正能量說，如果台中市的路再鋪好些，兒子的意外就不會發生，「希望我兒子是最後一個」。

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