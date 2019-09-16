美女鄉長暖心贈「神帽」 結果差點害她跑路...

2019-09-16 21:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕不要再找我拿帽子了！埔鹽順澤宮一夕爆紅，天天都有民眾搶著要戴「冠軍神帽」，登記索取達到4萬頂，大家只能慢慢等，然而日前一名慈父為病子求帽遭拒，因緣巧合遇到鄉長許文萍拿著帽子出現，幸運求帽成功，此舉卻被鄉民誤認為她有「管道」，天天跟她要帽子，還有人一次要50頂，令她壓力大到失眠。對此許文萍今日上臉書澄清，「不要因為帽子讓她跑路」，她沒有特權，希望大家諒解。

許文萍說，9月9日當天新聞披露後，廟方能提供的帽子就缺貨，她只是剛好遇到麵店老闆相贈2頂，才有機會送給和美來的民眾，跟透過管道一點關係都沒有，不過每天還是有3、40通來電與LINE訊息表示「要帽子」，其中有人天天來拜託，說是重要朋友要的，急需1頂，也有民代為民服務，開口要50頂，是要她去搶銀行嗎？

許文萍表示，看到「埔鹽順澤宮」宮廟帽爆紅，她深感榮幸，廟方也多次邀請她參加贈帽活動，認為只要能行銷埔鹽的機會，她都到場協助發放，不過卻讓民眾誤以為她有很多帽子可以免費提供，其實這些都是贊助商與廟方按登記日順序發送的帽子，現場都發送完畢，一頂不剩，她根本不可能有剩餘的帽子可以拿。

許文萍也說，她是鄉長，並非廟方人員，未免民眾濫取，廟方自有一套嚴格的發帽流程，雖然她也贊助1000頂，不過全權由廟方統一發放，不要因為她是一鄉之長就認為她有她有特權可以拿到帽子，希望大家不要害她跑路，也希望大家尊重廟方機制，不要再跟她要帽子了。

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