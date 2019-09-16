北港武德宮千人祭孔 另捐國中裝冷氣、排球隊經費

2019-09-16 19:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港武德宮今天盛大舉辦祭孔大典，禮樂服冠均遵照古制，行禮如儀，參加的師生上千人，場面壯盛，典禮結束後捐贈北港建國國中裝設冷氣及北辰國小女子排球隊經費，造福莘莘學子。

北港武德宮連續第5年舉辦祭孔大典，政界、學界、友宮紛紛共襄盛舉，台北孔廟樂長孫瑞金、音樂總監朱台竹、雅樂舞團團長劉必先率領樂團為祭孔大典演奏，依古禮進行祭孔大典，典禮莊嚴肅穆。

武德宮今年是第5年在該宮供奉孔子、建築宏偉的廣天大道院舉行祭孔大典，包括行政院雲嘉南區執行長許根尉、雲林縣政府民政處長張政國、教育處長邱孝文、人間國寶彩繪大師洪平順都到場觀禮，並鼓勵年輕學生努力向學、效法古聖先賢。

今年北港在地國中小師生及來賓上千人參加祭孔大典，盛況空前，典禮結束後武德宮主委林安樂代表捐贈北港建國國中裝設冷氣經費20萬元、北辰國小女子排球隊10萬元。

另配合林安樂將自明天起背負開基中路武財神金身展開環台行腳濟世，將苦行願力與濟世功德迴向台灣，今天台南工藝師蘇建安敬獻一頂輕薄銅帽給武財公，並為神尊換上豐佑繡莊製做、叫價百萬元的5套神衣、神帽，盼神威庇佑讓此行圓滿順利。

今天下午林安樂也贈送創世基金會植物人院民「珠運通」念珠，為他們祈福，並歡迎愛心人士認購捐助，盼透過法師誦經加持，為創世全台植物人祈福，祝福認購念珠者財運亨通，義賣所得作為植物人服務使用。

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