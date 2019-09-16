客委會客發中心專書《承蒙》發表 讓大家認識「客家」

2019-09-16 22:33

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會客發中心常設展研究專書《承蒙-客家臺灣‧臺灣客家》今天舉行新書發表，客發中心主任何金樑指出，盼藉由《承蒙》一書印證客家是臺灣多元文化中不可或缺的一環，同時成為理解客家的重要參考書。

何金樑指出，《承蒙》（客語有感謝之意）研究專書係邀請國立台灣大學教授謝世忠、國立交通大學客家文化學院教授張維安、劉瑞超博士，共同研究撰寫；有別於其他客家研究的是，作者們希望從客觀多元的客家形成論述與歷史源流建構來認識客家族群，從分散卻又連結的客家全球網絡來了解全球客家族群的共同特質。

此外，透過文學、音樂、戲曲等精緻藝文來發現豐富的臺灣客家文化，藉由落實日常生活、宗親組織及風俗信仰的實踐，來體會獨特的客家常民文化，了解客家族群爭取語言權、傳播權、歷史詮釋權的歷程。

何金樑指出，客發中心臺灣客家文化館自2017年開始推動常設展展前研究案，2018年開始執行常設展展覽規劃設計，預定於今年11月1日開展；這段期間同時進行展前研究專書《承蒙-客家臺灣‧臺灣客家》的出版。

何金樑表示，《承蒙》的出版也顯示出臺灣客家研究30年來深耕累積之成果，讓讀者透過此書更加認識臺灣客家的主體性與豐富樣貌，對臺灣社會與文化有更多的激盪與思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法