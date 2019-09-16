看保育員耍「小心機」…北市動物廚房躍升必訪景點

2019-09-16 15:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園熱帶雨林館人氣爆棚，如何照料這滿園嬌客，也是學問多多，位在穿山甲館1樓的動物廚房因此躍升為必訪景點之一，就近欣賞保育員如何發揮巧思，準備各項美食來滿足館區內不同習性動物，甚至連切菜、上菜都隱含小心機。

穿山甲館內物種眾多，早上9：30～10：30，和下午的2：00～3：00，保育員們就會開始處理從動物園中央廚房配送而來的食材。

園方表示，像是為了延長鳥類的進食時間，保育員會將水果切成大塊的方式固定在棲架上方便牠們採食；為了預防動物們挑食，有時候必須將食物藉由打成泥狀、切成小丁或是捏成窩窩頭的形狀，讓牠們察覺不出來乖乖吃下肚。

此外，像是夜行動物區的新房客「指猴」，剛入住時或許是因為對陌生的環境感到不安，出現明顯的刻板行為，於是保育員就特地為指猴，將1天所需的食物，平均分攤成好幾份，並且費心地裝進朽木或是竹筒裡，讓指猴必須努力的挖掘，才能取得裡面的食物，藉由行為豐富化輔具，以及少量多餐的調整，減緩指猴容易緊張的情緒。

不但處理食物「用心計較」，連「上菜」時間都得注意，園方舉例，像是之前被鄰居搶食搶到「森77」的二指樹獺，就要等到頑皮的鄰居「棉頭絹猴」回家後，保育員才會為牠送上豐盛大餐。

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