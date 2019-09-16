8成2電子發票含雙酚S 消基會呼籲政府納管

2019-09-16 13:28

〔記者羅綺／台北報導〕感熱紙在日常生活中隨處可見，舉凡買賣收據、ATM自動提款收據、票卷，以及郵局、銀行和公家機關抽取的等候號碼單等。2011年經濟部標準檢驗局制定「感熱紙」國家標準，規定感熱塗層顯色劑雙酚A（BPA）須小於50ppm；但消基會發現，雙酚A被管制後，市面上多以雙酚S（BPS）替代，可是「替代物不見得比較安全」。

消基會指出，感熱紙上的感熱塗層顯色劑雙酚A是一種會影響生殖系統的環境荷爾蒙，會經由手部皮膚的接觸進入人體的脂肪組織，會壓抑男性荷爾蒙，導致性徵不明顯。

消基會秘書長吳榮達表示，雙酚A在各國限用後，業者多以雙酚S取而代之，澳洲《每日電訊報》先前報導，雙酚A與雙酚S同屬環境荷爾蒙，可能對雌性激素及甲狀腺激素產生危害，有國外學者發現，雙酚S對女性卵子造成傷害的劑量，甚至比雙酚A還低。

消基會檢驗委員會委員凌永健指出，近期瑞典公投通過禁用雙酚S，成為歐洲第一個禁用國家，之後是否各國會跟進還有待觀察，但足以顯示雙酚S對人體健康有危害。

消基會今年5月對市面上的感熱紙進行調查，發現28件樣品中，有1件檢出雙酚A，但溶出量小於10ppm、符合CNS15447感熱紙含量小於50ppm的規範；其餘27件則未檢出雙酚A。

另外，28件樣品中含雙酚S的則高達23件，含量在3000至5000ppm的有4件，5000至10000ppm有8件，10000至12000ppm有11件，其餘5件未檢出雙酚S。

凌永健表示，本次調查還發現，部分餐廳、飲料店及麵包店等餐飲業者使用的發票或號碼單，大部分都不含雙酚A，但卻含有雙酚S，消費者若拿過感熱紙單據，但沒有先洗手，就有可能把雙酚S吃進肚子裡。

凌永健進一步指出，收銀員是接觸雙酚A、雙酚S等顯色劑的高風險族群，建議工作時應在大拇指、食指戴上手套，避免直接接觸。

消基會秘書長吳榮達呼籲主管機關，應比照歐盟將雙酚S列入管制、訂定檢測標準，保障民眾健康安全；同時也建議商家主動提醒或宣導消費者使用載具存放發票，減少列印感熱紙發票及明細，以減少消費者接觸的機會。

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