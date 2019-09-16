921震災20週年前夕 林智堅化身小智老師授防震要領

2019-09-16 13:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上午前往大庄國小，化身小智老師驗收學童地震避難演練成果，除教導正確避難要領，也以說故事的方式，跟小一新生述說921及莫拉克風災帶給民眾的傷害與省思。今年是921震災20週年與莫拉克風災10週年，林智堅說「災難帶來傷痛，也傳承寶貴經驗！」他也頒贈防災頭套給全市各公私立國小一年級學童，讓小朋友的安全多一層防護。

林智堅表示，新竹市政府2014年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給全市各公私立國小一年級新生，今年已達成國小1至6年級學生都有自己的防災頭套。而這次所採購的頭套除了延續往年的多項功能，重要的地震保命3步驟，一樣也印製於頭套上，為的就是希望提醒學童「趴下、掩護、穩住」3要領，讓孩子們每天使用頭套時因為看到圖案而不斷複習，災害發生時便能立即做出正確動作，保護自己。另外今年的頭套更多了反光條及鬆緊帶，增加使用上的安全性與便利性。

消防局長李世恭說，小朋友的避難動作確實，就能在地震發生時保命。地震發生天搖地動，常伴隨物品掉落、櫃子倒塌等，消防局自2014年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給國小新生，防災頭套可提供學童於地震發生時保護頭部，防止遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可以空出來幫助避難逃生，才能有效保障孩子們的生命安全。

他指出，今年消防博物館獲得文化部經費補助，目前在修整當中，預計明年初開放，屆時將有地震體驗室可提供民眾體驗，歡迎全國想體驗的民眾都能來體驗地震的威力，一起來演練正確的地震保命3步驟，落實防災教育，增進全民防災意識。

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