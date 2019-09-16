台灣高鐵也要拚國旅！年底前推7折車票＋3條好玩卡路線

2019-09-16 10:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣高鐵力推國民旅遊，今天宣布即日起至2019年12月31日止，將以高鐵車票7折的超值優惠，搭配3條「好玩卡」精選人氣路線，包括「高鐵+北北基好玩卡」、「高鐵+台南好玩卡」與「高鐵+高雄好玩卡」推出限期特惠，將交通接駁與熱門景點門票一次搞定，單人即可成行。

台灣高鐵表示，3條「高鐵+好玩卡交通聯票」熱門路線，產品內包含高鐵標準車廂來回車票7折以及好玩卡套票優惠，可以2日無限搭乘捷運或巴士，不用開車就能暢行無阻；另外還加贈當地古蹟、特色設施景點或摩天輪、雙層巴士等門票。

台灣高鐵表示，以台北出發為例，活動期間購買「高鐵+高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2770元（總價值4818元），購買「高鐵+台南好玩卡」交通聯票只要2440元（總價值3445元），從高雄出發購買「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票只要2680元（總價值5010元），旅客可選擇多樣化的「高鐵交通聯票」旅遊產品，體驗台灣豐富的歷史人文與山水風光。

「高鐵+好玩卡交通聯票」提供交通與景點門票的便利與優惠，若想進行2天1夜深度旅行的旅客，更可把握交通部觀光局推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，申請政府提供的訂房補助優惠，還能搭配輕鬆享有交通、住宿雙重優惠。

想購買高鐵交通聯票產品的旅客，可利用ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，再至7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費取票，就能一次取得高鐵來回車票與交通套票。為提升旅客購票便利性，上述促銷路線開放線上刷卡，旅客只要出發前取票即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法