09/16 各報重點新聞一覽

2019-09-16 07:07

自由時報

夜市抵用券今首發 290萬張先搶先贏

把握機會來消費！兩百元夜市抵用券今（十六）日起跑，已有八十三個夜市加入。經濟部表示，抵用券共發放二九○萬張，預計可帶動十七．四億元消費。此外，十月起，在全台二一二個商圈採行動支付優惠，就可獲得十五％到二十％點數或現金回饋，每人每月回饋最高達一千元。

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碩學士班鬆綁 就業熱門科系可望增額

大專校院學生數過去八年已銳減近十萬，因應少子化及就業市場變化，教育部一○九學年起將彈性放寬大專研究所及學士班招生名額管控措施；一改過去從校到系組名額都作管控，將開放博士班三成、碩士班兩成、學士班一成的招生名額，由各校自主調控，課責大學可更掌握科系趨勢與未來發展。

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無人機攻擊沙國油田 油價每桶恐大漲10美元

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的兩處產油設施，上週六（十四日）遭到獲伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」（Houthi）以十架無人機攻擊並引發大火，兩處設施產能大減五七○萬桶；儘管沙國表示，週一將恢復正常產能，但分析師警告，油價每桶恐將因此大漲十美元，迫使美國及歐洲國家釋出戰略儲油。

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聯合報

韓朱會…國民黨大團結 韓抱馬…馬帶頭喊凍蒜

國民黨昨舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，國民黨總統參選人韓國瑜、主席吳敦義、前總統馬英九繼上周新北造勢後再度合體，展現大團結氣勢。茶會結束後韓更低調與國民黨前主席朱立倫會面，「韓朱會」談了逾一小時，兩人溝通氛氣相當好。

郭台銘宣布退黨後，參選總統箭在弦上，國民黨內憂心分裂的焦慮達到最高點，韓國瑜更積極進行黨內整合，昨天在國民黨「大陸台商秋節聯誼茶會」，韓國瑜尊馬禮數周到，除了特別於表定時間提前卅分鐘抵達，一入會場直奔主桌尋找馬英九身影，幕僚也幫忙問旁人，「馬總統坐在哪？」韓國瑜到座位上先與馬握手，再逐一向同桌大老問好，馬也熱情打招呼回應。

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郭台銘已找好副手 即將亮牌

鴻海創辦人郭台銘退出國民黨後，是否參選總統即將亮牌。據了解，郭台銘已找好副手，一旦宣布投入選戰，二○二○確定是三腳督戰局。

根據中選會選舉時程，未獲政黨提名的獨立參選人，須在明天（九月十七日）申請截止日前，向中選會申請為正副總統選舉被連署人。幕僚透露，郭台銘的參選聲明已經備妥，副手已找好，大家都做好準備，幕僚們都在等待郭台銘最後的決定。

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中國時報

陳水扁擬赴凱校授課 再踩紅線！嗆閉門開講 談國家領導藝術 要申請嗎

2020大選將近，前總統陳水扁頻頻踩紅線，繼日前公開演講呼籲票投「一邊一國行動黨」後，昨天又宣布將在凱達格蘭學校《國家領導與發展策略班》擔任講師，將親赴北部授課。扁並透露，民進黨下周六（28日）召開全代會，身為黨代表的他，已收到民進黨寄出的通知與出席證，似有出席之意。

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查蔡論文 彭文正揪團赴英提告

資深媒體人彭文正緊咬蔡英文總統偽造學歷，日前宣布籌組「倫敦5天4夜蔡同學論文聞香團」後公布行程，包括拜訪倫敦政經學院、召開國際記者會、並向法院正式提告。總統府昨表示，蔡總統的論文與學歷都真實無誤，也已對彭文正提告，就讓司法來釐清。

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