健身網紅「筋肉爸爸」驚傳中風 筋肉媽媽籲：莫忽視家族病史

2019-09-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕在網路擁有高人氣的健身教練「筋肉媽媽」在中秋節（13日）當晚在臉書發文表示，同樣也為健身教練的丈夫「筋肉爸爸」在正值37歲的壯年竟中風，所幸及時在黃金3小時內送醫搶救，在經過治療觀察後，現在正逐漸康復。筋肉媽媽也指出，筋肉爸爸會在正值37歲的壯年中風的原因，就在於兩人自恃年輕體壯，又有運動習慣，而忽視了家族病史的關鍵因素。

根據該則貼文，筋肉媽媽表示，筋肉爸爸上週在送孩子上學後，回家睡回籠覺時中風，病因被診斷為「腦部栓塞」。然而，讓醫師也納悶的是，筋肉爸爸的血脂、膽固醇、血壓、內臟脂肪皆在標準範圍內。最後在檢測筋肉爸爸的家族病史後，筋肉爸爸在壯年中風的原因，也豁然開朗。

筋肉媽媽分析原因在於，筋肉爸爸的家族病史中有容易凝血的問題。其中，筋肉爸爸的母親每天都必須服藥保持血管通順，而親戚中有因為中風而逝世的就有兩位，其中一位才20多歲。

筋肉媽媽指出，兩人自恃年輕體力好，加上又有健身、運動習慣，常常一天睡眠不到6小時。而長期的睡眠不足，讓忽略了家族病史中有凝血功能問題的筋肉爸爸，在過勞的狀態下，正值壯年就發生中風。

文末，筋肉媽媽表示，慶幸筋肉爸爸因健身運動，身體質量好，也因此康復速度良好。她並積極樂觀表示，一家人能夠團聚就是最幸福的事，未來會竭力在醫療與復健運動的道路上，協助筋肉爸爸康復到最好的狀態，現在一家人也力行早睡早起的作息，並希望能藉由自己的經驗，為病友們提供復健的資訊，日後也會繼續推廣健康的生活模式。

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