太平200多公尺下水道拖7個月 民眾抱怨連連

2019-09-15 18:43

〔記者陳建志／台中報導〕太平區中和街299巷、313巷附近因地勢低窪、排水不良常淹水，市府在中央補助下闢設下水道，不過今年2月動工至今超過半年，短短200多公尺的下水道工程遲未完工，因不斷開挖不但路面凹凸不平，經常封路更是造成民眾通行不便抱怨連連，希望加快施工腳步趕快完工。

太平區中和街299巷、313巷附近，地勢低窪排水不良，因沒有闢設下水道，僅能靠側溝排水，過去每逢大雨常淹水成災，立委何欣純、東和里長賴來旺爭取闢設下水道，市府在中央補助下，斥資1000萬在中和街闢設下水道。

整起工程分成2個工區，一個從東村三街經東村路到中和街263巷口，另一個則從中和街299巷口到313巷口，將埋設直徑1公尺的水泥涵管，總長度約269公尺，並從今年2月元宵節過後就開始施工挖路。

不過工程至今已施工近7個月，期間不但頻頻開挖造成路面凹凸不平，施工架起的圍籬，還有停在路邊的挖土機都影響民眾通行，因每天都有眾多車輛通行相當不便，民眾不解為何短短200多公尺的下水道工程要拖那麼久？都希望加快施工腳步。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉今天表示，因中和街、東村路口有一條自來水大幹管，水公司需先遷移幹管往下降後，下水道才能施工，因等待水公司設計、施工，才會造成工程拖延，加上今年降雨頻繁影響施工進度，造成工程延宕，目前只剩下中和街和東村路口約10多米的涵管還未鋪設，正全力趕工，預計9月底前可全部完工。

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