就是要領「冠軍神帽」 他狂騎4小時210公里

2019-09-15 13:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕就是要來領神帽！鐵人三項選手艾登戴著印有埔鹽順澤宮的帽子，參加法國ironman70.3獲世錦賽冠軍，他表示帽子有一股「神祕力量」，這席話引起鐵人界一股震撼，「LAVA台灣鐵人三項公司」第一時間跟順澤宮聯繫贊助1000頂帽子，今日在現場發送300頂帽子，只要騎自行車排隊者，就能領取，現場排隊隊伍超過300公尺，拔得頭香的余先生表示，從基隆騎4個多小時210公里路程，就是為了感受冠軍者的滋味。

在台灣具有ironman70.3主辦權的「LAVA台灣鐵人三項公司」看準艾登奪冠魅力，跟順澤宮聯名贊助宮廟帽，由於不限資格，只要騎腳踏者就能領取，因此今日9點不到，廟口已排滿車隊，埔鹽鄉長許文萍與順澤宮主委魏信顧發放，不到半小時300頂就發光光，由於有不少專業車手騎著超過數十萬名車前來，現場名車總價逼近千萬，不過也有1歲半的李小弟騎著滑步車來排隊，萌樣同樣吸引目光。

搶到頭香的余先生表示，車齡約6～7年，昨天得知有免費發送冠軍帽活動，下午4點從基隆開始騎車出發，晚上8點多抵達順澤宮，當晚就睡在廟內，一直等到今天早上終於領到帽子，覺得這件事很神奇，希望透過這頂帽子加持，感受世界冠軍魅力。

就是要來領神帽！來自台中的何先生說，已經來現場2次，都沒領到，透過登記怕等太久，乾脆騎腳踏車來領，終於順利領到帽子，想要戴著帽子騎腳車環島。有20年車齡的職業車手陳繼正說，艾登戴台灣宮廟帽奪冠在鐵人界引起震撼，因為賽場上大家總追求裝備一定要又帥又專業，但是他打破這個迷思，告訴訓練才是最重要的，因此這頂帽子就算沒有神力，也有魔力。

神帽夯，網路拍賣1頂叫價2000元，對此廟方也表示，帽子都是免費結緣品，民眾到場登記就能領取，以免受騙，不過截至今日為止，登記索取將突破4萬頂，現在登記者可能要到10月底才能領到。

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