好慘！饒河夜市外圍、八德路四段店面 降價半年仍租不出去

2019-09-14 20:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市不少商圈都有空店面的問題，饒河夜市外圍大馬路、八德路四段長時間租不出去，房東已調降房租也是如此，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，該區過去業者看準松山線開通能夠帶動人潮，但遇觀光景氣差，捷運開通後也未帶起人潮，就算房東調降租金，店家營收差，收支也無法達到平衡，導致空置情況嚴重。

位於大馬路的饒河街外圍、八德路四段550至700號，多家店貼出租告示，早在半年前就是如此，雖房東已調降房租，不少店至今都未租出去，當地房東嘆店面租不出去，不知如何是好。

八德路四段上的店家表示，這條路上稍微生意較好的地方大概是捷運松山站1、2號出口那一段，再往下走根本就沒人潮，近2年來饒河街平日生意也不好，夜市人潮無法導入外圍大馬路，有些店無法撐下去只好退出。

饒河街夜市自治會會長郭洪金鳳表示，目前饒河街夜市外圍待租店面約16間，人潮少、店家賺不到錢自然離開，過去該處店面租金價格20幾坪可每月租約8萬元，如今已降租一半，可租到4萬元以下的價格，但仍乏人問津。

郭洪金鳳指出，現在景氣不好，加上中客縮減，饒河夜市人潮減少，更不用說是外圍的八德路四段，不少店面已超過半年都沒租出去，房東也很無奈。

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