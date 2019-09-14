北市中山南京商圈也陷空屋潮 西門商圈店租已超越東區

2019-09-14 19:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東區商圈近年「空屋潮」嚴重，商機、人潮衰退的議題受關注，中山南京商圈也因精品業大環境不好，不少業者退出，面臨店舖閒置問題，西門町則是租金持續攀升，甚至比東區貴，對此，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，西門町人潮多，以營收估算，租金仍算合理，但會與房東溝通，避免店家負擔不起而爆發出走潮。

商業處長高振源表示，商圈店租金需看市場機制，租金屬私人行為難控管，但市府可透過商圈組織與房東協調，西門町因人潮多、消費力強而租金高，但房東也不能殺雞取卵，上漲店租無節制，可透過商圈組織讓房東、店家了解行情，將租金資訊告訴大家，而想要進駐的店家也能夠透過商圈組織知道哪裡有不錯、合理價格的店面提供出租。

高振源指出，以東區為例，截至目前為止東區房租已降七成，這也是市場機制下的結果，需時間達到供需平衡，至於商圈空屋則屬浮動，在範圍內就還好，超過範圍就會列為警訊，市府也會透過資料數據持續關注商圈空屋、店租的問題。

依戴德梁行資料，在今年第2季，東區商圈空置率10.1％、租金範圍每坪1萬至1萬7000元，中山南京商圈空置率5.3％、每坪租金8000至1萬2000元，站前商圈空置率2.8％、每坪租金1萬至1萬2000元，西門商圈空置率1.8％、每坪租金1萬8000至2萬2000元。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，中山南京商圈以販售精品為主，但大環境不好，不少業者退出商圈，轉進百貨公司，才使店舖空置率增加，他們也關注及擔心西門町租金過高，造成反效果，成下個東區，但市場機制下，若租店面的需求持續大於供給，租金可能還會上漲。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫說，西門町捷運站出入人次一天約9萬，每月約270萬，人潮、營業額是其他商圈的3倍以上，租金貴也算合理，東區過去房租也貴，沒店家抱怨，是因賺得到錢，如今沒人潮，房租仍貴，生意做不下去，空置率高，所以受關注。

至於西門町租金攀升，是否成下個東區？劉家鑫認為，西門町不少店面作隔間，騎樓也可租給小攤商，分攤房租，東區多是大店面，主要為大品牌集團進駐，難以隔成小間分租，兩地情況不一樣

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