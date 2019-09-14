噪音超標 北捷大安─新北投直通車不做了

2019-09-14 17:29

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運公司6月20日試辦淡水信義線（紅線）「新北投—大安」直通車。北捷公司副總經理沈志藏表示，測試結果噪音超標，決定維持現狀，短期內也不會重測。

當地大同里長黃澤雙表示，大同里民就居住在捷運沿線上，受噪音衝擊最大，本就傾向不直通，且北投站到新北投站距離不遠，目前的三節車廂運量也夠，改為六節直通車效益有限，維持目前觀光為主的用途即可。

長安里長陳章生指出，雖然測試平均音量超過標準2分貝，但當時隔音牆還沒更新，應待目前的重製工程結束後再測試一次，畢竟這是新北投站周邊15個里，約9萬5000人的盼望；但陳章生強調，直通的前提，是音量一定要在標準值內，避免造成居民對立，北捷公司應當想辦法共創多贏。

沈志藏說明，新北投支線轉彎半徑過小，且相當靠近民宅，加上噪音測得超過85分貝，符合標準的情況下對大同里居民來說已不舒服，「三節車大概還能忍受，六節等於行經時間多一倍，可能就沒辦法。」

沈志藏補充，現階段三節車廂運量符合當地需要，在兼顧新北投的旅運需求及居民生活品質，決議維持現狀，後續也有跟議員及當初提案的里長溝通。

沈志藏提到現行的隔音牆已用了十幾年，且在溫泉地區鏽蝕嚴重，目前正在重製中，恢復隔音效果，但短期內沒有重新測試直通車的規劃。

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