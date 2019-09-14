頭份工業區旁大排飄臭味 驚見大批吳郭魚翻肚

2019-09-14 16:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市的經濟部工業局頭份工業區服務中心旁大排，今天上午被發現為數不少的吳郭魚翻肚死亡，經烈日曝曬，現場惡臭難聞，縣議員陳光軒接獲反映，通知苗栗縣政府環保局人員到場，環保局初步研判，應為上游水閘門關閉，導致水位下降，造成魚群缺氧死亡，不過仍採集水體送驗檢測。

陳光軒表示，他今天上午接獲網友反映，經濟部工業局頭份工業區服務中心旁的大排水溝有一大片死魚，他到場勘查確實漂浮大量吳郭魚屍體，且現場惡臭撲鼻難聞。

由於魚群翻肚的地點，緊鄰頭份工業區，也讓陳光軒懷疑是否有工業區廠商趁中秋節連假偷排廢水，他隨即通知環保局人員到場了解。

環報局水質保護科長賴易正表示，經同仁到場，見圳水顏色並無遭受污染等異常情形，尋上游檢視，發現苗栗農田水利會人員為了調節用水，將水圳上游的水閘門關閉，導致下游的水位下降，研判因此導致魚群缺氧死亡，之後會與苗栗農田水利會溝通。

賴易正說，不過，同仁仍於現場採集水體送驗檢測，進一步調查釐清。另因該段水圳為苗栗農田水利會與頭份工業區服務中心共同管理，工業區服務中心已派員儘速將魚屍清除。

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