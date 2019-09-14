偏鄉助小農、社區伴長者 新北5校獲生命教育特色學校獎

2019-09-14 15:58

〔記者周湘芸／新北報導〕教育部108年度生命教育特色學校獲獎名單出爐，新北市三重高中、坪林國中、鳳鳴國小、豐年國小及雙峰國小皆獲獎。其中，鳳鳴國小建構「愛戀鳳鳴」生命教育課程，到偏鄉幫助小農；坪林國中則辦理淨街、流浪狗園清潔、長者陪伴與社區獨居長者居家清掃，擴大生命教育的影響層面。

三重高中的生命教育課程，連結學生圖像「品格力、創新力、探索力、藝術力、國際力」，運用「島嶼的集體記憶家族故事」，讓學生追尋家族中長輩故事，展現對生命歷程的省思。位於偏遠山區的坪林國中，將生命教育實踐從學校出發延伸至社區，辦理淨街、流浪狗園清潔、長者陪伴與社區獨居長者居家清掃活動。

鳳鳴國小建構「愛戀鳳鳴」生命教育課程，結合防災課程自創「愛與關懷」防災撫慰歌曲，更舉辦「鳳鳴防災送愛-擁抱高麗菜」活動到偏鄉幫助小農，發展全方位的生命教育與活動。豐年國小以「豐盛美好」為生命教育主軸，將師生及社區連結成為生命教育策略聯盟，提供學生多元生命體驗。新店區雙峰國小除引進校外資源擴大學生學習視野，也舉辦春遊健行、行願非洲和早餐週等活動，並組織生命教育教師學習社群，提升教師教學專業，強化實踐成效。

教育局長張明文表示，今年新北市推薦5所學校參與全國評比，全數獲生命教育特色學校殊榮。生命教育能讓學生在「愛」的氛圍下「健康」成長，並讓孩子帶著溫度與人互動，讓自己更具「競爭力」。

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