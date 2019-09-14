社口派出所明年將重建 民眾不捨日式建築

2019-09-14 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原分局社口派出所將重建，民眾質疑日式建築值得保存，為何要拆除？台中市文化資產處表示，依文化資產保存法，下週一將要求市警局提報50年價值評估，再邀專家學者會勘，以評估是否具有保存價值。

臉書「文化前進實驗室」PO文表示，台中市政府已發出標案，準備拆除舊社口派出所，未來將蓋一棟更威嚴和氣派的警所；希望位於台中神岡、豐原交界處，日治時代興建的社口派出所，能夠年年有今日，歲歲有今朝。

網友紛紛回應表示「如果是日治時期建的，那就是古蹟了，就有保存價值，而且既然是派出所，就表示是公有地和建築，更沒有保存下來的阻力」；還有網友指出「 怪了~外國對舊建物是愛護到不行，台灣怎摸愛拆到不行」；「這麼值得保存的地方要拆掉，台灣到底是怎麼了」。

社口派出所所長張翔諭證實表示，社口派出所前後兩棟建築，因超過使用年限，明年將拆遷重建。

社口派出所共有前後兩棟建築，後方的舊派出所建築具有日治時期風格，仍保有舊式的樑柱及窗台等。

豐原分局表示，社口派出所為1982年興建的加強磚造建物，使用年限為35年，依規定於2017年可報請拆除，因社口派出所現使用面積每層為32坪，現使用員警數為30人，辦公空間已不敷使用，經提報市府改建，2019年核定興建經費4350萬元。

至於社口派出所是否屬古蹟疑義，經查「台中市政府文資處」網站並未公告該所建物為市定古蹟，該所最早建物可溯源至日據時代，但1982年改建時，建物均已拆除，僅存一片門面，無保存利用價值。

台中市文化資產處長李智富表示，社口派出所日式建築在前台中縣時期曾進行普查，但並未列入文化資產保護，市警局若要拆遷，依文資法應提報文資處進行50年價值評估，下週一將要求警局依法提報，再邀專家學者會勘，以了解是否有保存價值。

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