遺憾！苗栗縣最後文面國寶柯菊蘭病逝

2019-09-14 10:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕居住在苗栗縣泰安鄉的苗栗最後一位文面國寶柯菊蘭女士，自5月開始因肺炎送醫治療，期間多次進出加護病房，苗栗縣政府與泰安鄉原住民縣議員黃月娥證實，柯菊蘭已於今（14日）清晨6點6分逝世，享耆壽97歲。

柯菊蘭生前接受訪談時曾說，「我們是真正接受過傳統泰雅文化生活的人，身為老人我只能說你們會寫字的年輕人，一定要將傳統的gaga用文字記錄下來，不要忘記泰雅傳統的gaga。我們走了就沒有文面人，未來的子孫將一代一代的出生，如果沒有文字記錄傳統的gaga，那你們就會像漢人一樣分不出是泰雅人了。」顯現柯菊蘭對傳統文化消失的憂心。

苗栗縣原民事務中心表示，柯菊蘭登記為1923年出生，但族人曾說柯菊蘭晚報戶口至少5年，所以實際年齡可能超過百歲。

苗栗縣長徐耀昌則說，對於柯菊蘭女士因病逝世，非常惋惜，將全力為苗栗縣最後一位文面國寶做最好的協助，順利走過彩虹橋，回歸祖靈懷抱。

傳統泰雅族文面，男性主要在前額及下顎中央刺上縱紋，女性則是於前額中央刺縱紋，另外再由耳根經兩頰後至兩唇中央上刺斜紋，最後交會於兩唇中央到下顎上方。

黃月娥說，聽聞長輩口述，傳統泰雅族人文面代表一種責任和得到認同，更是一種榮譽。若是男性文面，代表擁有保衛族人、長於狩獵的象徵；由於泰雅族傳統織布程序繁複，且織布、編衣代表守衛著家庭，若是女性文面，代表泰雅族女性織布能力超群。

黃月娥指出，聽聞耆老流傳，以前的泰雅族人必須文面後，才能論及婚嫁，不過這項傳統文化在日本統治期間被禁止，逐漸失傳，顯得更為珍貴。

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