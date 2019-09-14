彰化排隊奇觀！蛋黃酥之亂30天下檔 神帽恐達40天

2019-09-14 09:47

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化人超愛排隊？彰化市不二坊蛋黃酥從30天前起每天大排長龍，民眾漏夜排隊，最長排隊時間長達8小時，每天人龍長達300多公尺，好不容易昨天中秋節終於落幕，大家都鬆了一口氣之際，近來全台超夯的神帽又吸引爆滿民眾漏夜排隊領取，今天邁入第4天照常大排長龍，一般預料神帽排隊恐將長達40天。蛋黃酥排隊才剛下檔，沒想到神帽排隊才剛上映，有民眾直指：「排隊真是彰化縣的奇觀！」

每年都造成有如暴動之亂的彰化市不二坊蛋黃酥排隊人潮，今年從農曆7月15日中元節過後即在店外開始湧現排隊人潮，每天都有人排隊到三更半夜，代購業者也如雨後春筍般出現，15天前起更是徹夜排隊，動輒排到大白天長達8小時，每天人龍都長達300多公尺，還因造成當地交通混亂、噪音與垃圾問題引發地方居民怨聲載道，警方也常派員前往勸導。

前天中秋節前夕，代購業者卯足全力在店外推銷1盒15顆、20顆的蛋黃酥，價格相當混亂，最高價飆漲到1盒15顆1800元，排隊人龍仍長達300多公尺，代購銷售達到最高峰。昨天中秋節當天排隊人潮僅剩20多人，有人只花5分鐘就從店家買到，心滿意足帶回家享用。宣告蛋黃酥之亂30天之後終於下檔。

不料才剛走了個蛋黃酥之亂，近來全台超火熱的埔鹽鄉順澤宮神帽，掀起全台民眾搶領熱潮，每天都有人在廟前排隊領取神帽，一開始為每人領取10頂，不料領取人潮實在太多，動輒排隊長達300公尺，還有人半夜就來排隊，令外界蔚為奇觀，廟方也趕緊改變規則為每人限領1頂，依製作神帽趕工進度，領取神帽的奇觀恐將長達40天才會落幕。

有民眾就認為，蛋黃酥排隊之亂，亂了長達30天之久，好不容易下檔，竟然又換神帽排隊奇觀上映，「彰化人特別愛排隊嗎？」還有人說：「排隊真是彰化縣的奇觀！」不過也有人認為，有排隊才能看出產品受歡迎的程度，排得愈長，代表愈受歡迎。

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