週六西半部上看35度 山區及嘉義以南午後防雷陣雨

2019-09-13 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕明天（14日）各地天氣以多雲到晴為主，不過受到太平洋高壓勢力稍微減弱影響，午後嘉義以南及各地山區需留意雷雨可能伴隨的短時強降雨、雷雨、強陣風等現象。

中央氣象局預報，明天東北部及大台北地區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，穩定天氣預期持續至週日（15日），隨著熱帶低壓逐漸接近台灣，連假最後一天的週日到下週外圍環流會帶來一些雲雨，屆時北部、東半部有機會轉為陰雨的天氣。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前位於鵝鑾鼻東南東方約1300公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內對台灣天氣無直接影響，但後期路徑變數非常大，請多留意氣象局發布的最新資訊。

溫度方面，明天各地氣溫偏高，西半部高溫約32至35度，東半部約31至33度。

紫外線方面，明天基隆縣達高量級；其他縣市均達過量級。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭、花東為「良好」等級；竹苗為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天雲林以北沿海空曠地區及金門易有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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