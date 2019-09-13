傻眼！ 愛車遭人留言「偷我的安全帽，白爛！」

2019-09-13 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕一位民眾在臉書PO文指出，昨（12）日將摩托車停放在高雄漢神巨蛋停車場，安全帽也放在車上，不料卻有其他車主因安全帽被偷，看見鄰車上的安全帽極為相似，就順手牽羊，還留言「偷我的安全帽」，讓頭一次遇到這種事的民眾相當傻眼。

民眾將照片上傳至臉書社團「爆怨公社」，當中能見他的摩托車儀表板附近，竟被寫上「偷我的安全帽，白爛！」他指出，昨晚與妻子至高雄漢神巨蛋參加晚宴，機車停在停車場，回來時看到這幅畫面，妻子放在車上安全帽也不見了，而安全帽還是最近才去買的。

民眾指出，「我想應該是留言者，安全帽被偷，當下很生氣，然後找周邊的車，發現我老婆的安全帽，『看起來好像』是她的」，就把安全帽拿走，且氣憤留下這些字。民眾指出，雖然安全帽並不貴重，但被誤會的感覺很差，沒有要追究，希望拿走安全帽的當事人能主動聯絡。

PO文民眾強調，「真正錯的是一開始偷你安全帽的人，但以後判斷事物之前，也是要好好確認，不要貿然就對無辜的人扣上帽子」，不排除向警方報案。

網友們得知此事後，紛紛留言說，「被偷應該是直接拿走了，誰還會留在現場啊」、「誰會偷安全帽放車上，一定是戴走啊，這寫字的智商堪慮」、「那應該是眉筆寫的」、「超沒品 看了一定超火大」、「調監視器提告，偷安全帽又寫字在人家機車上」、「覺得應該讓對方吃點苦頭」。

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