南瑤宮媽祖「契子女」團圓 回彰化慶祝中秋

2019-09-13 17:38

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化知名的「南瑤宮」媽祖今年首度舉辦「契子女回宮團圓慶中秋」活動，邀請「契子女」（義子女）回廟祈福聚會，並發行「彰化媽契子女證書」，吸引不少信徒參與。

南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），為當地信仰中心，被稱為「彰化媽」。自古以來，當地即有信徒將自己的小孩給媽祖使「契子女」之風俗，目前其子女分散台灣各地，每年都會有信徒回來拜媽祖，感謝庇佑平安長大。

廟方今年別限量發行「彰化媽契子女證書」，認契者每人獻結緣金，即可獲包含契子書、絭錢（上刻有太極八卦、神明神像的符牌）、平安米及水。

兼任南瑤宮管理人的彰化市長林世賢，今天也帶領信徒進行祈福典禮及聚會。他表示，期許新加入的契子女們，將來都能成為國家社會的菁英，造福人群，光耀門庭，並發揚媽祖的精神，多多幫助弱勢者。

南瑤宮今天首度舉辦的「契子女回宮團圓慶中秋」活動，協辦單位是嘉義玉旨普照宮，該宮特別提供了包子、油飯及飲料等吉祥點心，供參加的契子女與家人以及信眾享用。

林世賢表示，透過這次的活動，也一併查詢契子女有關成立聯誼會弘揚媽祖文化，以及加入南瑤宮志工團隊的意願，他誠心希望大家共同發願，將來一起致力於發揚彰化媽慈悲的精神。

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