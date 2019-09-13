他收到中秋月餅 打開驚見韓國瑜圖案 網友：想丟掉

2019-09-13 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）天是中秋節，相信許多民眾會趁著假期揪親友團聚烤肉、賞月，也會收到不少月餅禮盒，但有網友在臉書分享，家人收到廠商送的月餅禮盒，但月餅上竟然印有高雄市長韓國瑜的圖案，許多網友見狀直呼「整個想丟掉」、「無所不在，好可怕」。

一名住在高雄的賴姓網友在臉書「公民割草行動」PO出一張照片表示，「中秋佳節收到廠商送的月餅，這是......新口味？包草的嗎？？」照片中可見，禮盒裡面有8個月餅，上面貼著芋頭、奶皇與紅豆等口味，仔細一看奶皇口味的月餅竟印有Q版韓國瑜。

照片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「能不能退貨啊？」、「拿刀把不能吃的部位去掉」、「好驚嚇」、「可以拿去丟了」、「看到整個想丟掉」、「看了就不想吃」。

據《三立新聞網》 報導，這名賴姓網友表示，月餅不是他收的，是家人收到的，當下他並不在現場，即使全家都希望罷免韓國瑜、也填好罷韓連署書，但也還算理性，後來還是有吃了一個月餅。

賴姓網友認為，韓國瑜所說的看法像是只會說空話且根本沒有誠信，就像「大港開唱」音樂祭被韓市府查水表，這和韓國瑜當初所說政治0分完全相反，所以這樣的市長他是根本無法接受。

至於月餅的口感如何，他說，「排除韓國魚（瑜）的造型是還不錯啦」。

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