台南肉品市場贈肉片給蘆葦啟智中心 幕後推手是她

2019-09-13 17:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年蘆葦啟智中心舉辦中秋活動，讓院生及家人一起體驗烤肉樂趣，南市肉品市場總經理陳豐榮代表捐贈30斤烤肉片為中心院生們加菜，幕後推手就是黃偉哲市長夫人劉育菁。

陳豐榮表示，身心障礙機構的院生們受限生活功能，無法隨心所欲的進行自己想要做的事，中秋節家家戶戶都在烤肉，院生們一定也想要親自體驗，當從市長夫人口中得知蘆葦啟智中心要為院生辦烤肉活動時，便決定捐贈烤肉片為院生加菜，未來肉品市場也會持續響應投入關懷弱勢的行列。

市長夫人劉育菁表示，今年台南市肉品市場力求多角化經營，在積極創新與衝業績之餘，不忘關懷社會中弱勢團體，相繼捐出白米及肉片等物資。

劉育菁說，黃偉哲市長上任時即以「做得更好，過得更好」為施政理念，也最關注弱勢民眾的照顧議題，但政府力量有限，民間資源無窮，希望透過公私合作，可以發揮最大效果，也期待藉此拋磚引玉，鼓勵各界加入社會關懷的行列。

社會局指出，蘆葦啟智中心創立於1996年，服務對象含成人身心障礙者及發展遲緩兒童，服務項目含日間照顧服務、職業訓練與就業輔導等。近年也積極配合市府大力推展身心障礙者社區式服務政策，在新市區設置3戶社區居住，培養智青能獨立生活，另也在永康區及新化區設有社區作業設施（簡稱小作所），提供身障者多元服務。

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