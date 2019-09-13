每公斤8元收購「植物殺手」 花蓮目標清除165公噸

2019-09-13 13:20

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮近年被素有「植物殺手」之稱的外來種小花蔓澤蘭大舉入侵，嚴重威脅原生物種，農政單位每年委託鄉鎮市公所雇工清除並收購，每公斤8元，3年來已達430公噸，今年目標收購165公噸，趕在10月開花結籽前盡力清除。

小花蔓澤蘭又有「綠癌」封號，生長速度驚人，每平方公尺可產17萬顆種子，因繁殖力旺盛、不易根除，蔓延後會以極快速度佔據廣大林地，更侵入社區鄰里，排擠掉其他原生植物的生存空間，影響生態平衡。

林務局每年補助1公斤5元辦理收購小花蔓澤蘭，提高民眾意願並達成清除效果，花蓮縣政府也加碼補助3元，合計以每公斤8元、委託13鄉鎮市公所辦理收購。另針對萬榮鄉等9個入侵嚴重地區，則補助公所雇工清除。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，2016年收購數量130公噸、2017及2018年分別是150公噸，今年則預計收購165公噸，其中萬榮鄉、玉里鎮、光復鄉、瑞穗鄉、花蓮市、卓溪鄉、富里鄉、壽豐鄉及豐濱鄉等9個鄉鎮市公所，屬較嚴重區域。

他說，萬榮鄉公所已於8月22日起陸續進行清除及收購作業，目前收購量達50噸，約占全縣的30％，由於當地並無垃圾掩埋場，委由鄰近鳳林鎮提供垃圾掩埋場協助處理收購後的小花蔓澤蘭植體。

花蓮林區管理處表示，小花蔓澤蘭原產中南美洲，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄，是極具威脅性的世界級惡性雜草，由於強盛散布能力及繁殖力，自2000年報載在花蓮縣發現危害情形後，至今已遍及全台低海拔林地，遭蔓藤覆蓋纏勒的植株，則會因光合作用受阻而枯萎死亡。

花蓮林管處指出，目前最佳防治方法就是將小花蔓澤蘭的植株根部徹底挖除，綑紮後放入可分解的黑色大塑膠袋內靜置枯萎，或曬乾後燒燬，呼籲民眾可從住家周圍除蔓做起，進而至社區環境，一步步減緩小花蔓澤蘭散布速度。

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