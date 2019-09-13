開拓國際視野 台南港尾國小遠距視訊教學與外師共度秋節

2019-09-13 14:09

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆區港尾國小推動學生開拓國際視野、學習英語，第一次進行遠距教學，與美國的外籍教師即時連線，剛好要過中秋節，五年級3位學生頭戴柚帽，布置節慶情境，介紹月餅、麻豆文旦，共度中秋，氣氛歡樂。

教育部「國中小英語教師海外進修計畫」，全國偏遠小學只有10個補助名額。麻豆港尾國小教導主任王定國雀屏中選，暑假期間遠赴美國西華盛頓大學進行英語教學課程培訓及文化參訪。這學期開學後，王定國設計了雙語學習教案，進行教學，與外師即時連線，和港尾的五年級學生一起上課。

港尾國小五年級只有一個班3位學生，遠距教學學習興趣高昂，適逢過中秋節，在第一次的遠距視訊教學中，港尾學生俏皮的頭戴柚子皮做成的柚帽，布置節慶情境，將應景的中秋月餅、麻豆文旦與中秋賞月的習俗，介紹給外師Janine Trotter分享，並分析比較各國歡度中秋的文化差異。外師聽得津津有味，也對台灣的節慶文化感到十分好奇。

學生徐佳琪說，坐在教室裡，就能上國外老師的課，是很特別的體驗；另位學生陳翊恩則說，把自己家鄉的麻豆文旦名產，介紹給外國老師，心裡非常高興。

王定國說，海外進修後希望將國外的教學觀念和資訊，帶回學校幫助學生成長。

港尾國小校長李啓榮表示，教師進修計畫，不僅讓老師提升教學專業，也讓孩子拓展國際視野，加強雙語學習。未來視訊教學預計進行10次，也會擴及其它班學生，在12月還將邀請外師來台造訪學校，設計有課程活動。

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