老外遊艇卡淺灘3天 中秋大潮一來終於脫困了

2019-09-13 12:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報獨家報導美籍人士克里斯9月10日駕小型遊艇前往小琉球海域遊玩，疑似流錨，船竟漂流到小琉球美人洞到花瓶岩中間珊瑚礁岩淺灘，但疑似船身構造造型正好卡住礁岩，直到今天早上才藉中秋大潮，在大馬力的貨輪拖帶下脫困，克里斯向這3天救援的岸巡人員直道謝，直稱是「台灣最美好的風景！」

51歲的克里斯因熱愛小琉球的海洋美景，平日雖在台南、高雄兩地跑，但只要有空就會開著他的愛船「TASTY」遊艇到小琉球海域遊憩，但9月10日當天卻疑似洋流太強導致「流錨」，上午約9點左右被海流沖向岸邊進而擱淺。

小琉球安檢所當天獲報，透過聯合勤務指揮機制派遣第5岸巡隊小琉球安檢所及第5海巡隊巡邏艇火速馳赴現場，並聯繫琉球救難協會協處，克里斯也向小琉球當地的友人求援，不過，安檢所人員到場時，發現船後半部已有進水情形，為增加浮力，調來60多個浮筒幫忙安裝在遊艇的船舷兩側增加浮力，救難協會的小艇拖帶因馬力不足無法順利脫困，持續擱淺。

由於船上還有不少有價值並且可拆卸的設備，9月11日安檢所人員幫忙將設備移至高點，克里斯並請來CT3漁船拖拉，卻仍舊無法脫困；「龍骨有特殊構造！」克里斯研判是愛艇龍骨特殊構造卡上礁岩以致難以脫困，而進水加劇，船底明顯已破洞，若強行拖帶出海，抽排速度恐跟不上進水速度，昨天再請安檢所人員再於船艙內塞入浮具。

昨天海巡人員持續戒護，避免遊艇因海浪拍打而翻覆，中秋節月圓屬年度大潮，今天一早6點40分左右是首度漲潮，克里斯也認為今天就是「月圓啟航」之日，再商調來更長、更耐用的纜繩，並由馬力更大、吃水更深的貨船拖拉，終於在今天早上脫困。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法