朱銘美術館20歲 「古沉木太極拱門」新作慶生

2019-09-13 11:51

〔記者俞肇福／新北報導〕朱銘美術館明天（14日）舉辦創館20年館慶暨朱銘新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展開幕，行政院長蘇貞昌受邀為明天晚上的館慶晚會貴賓，親臨見證當年他擔任台北縣長一手催生的朱銘美術館登記授證。

中華文化總會日前甫公布朱銘為第10屆「總統文化獎」獲獎人，朱銘也以埋藏距今5千多年的珍貴「古茄苳沉木」 創作〈太極系列－太極拱門〉新作，捐贈美術館作為20歲生日禮物。這是朱銘睽違10餘年的 《太極系列》大型作品，新作將於週六開幕的「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展首次發表。

朱銘為保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色，以〈太極拱門〉為主題來進行創作，僅做出較少限度的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造形，再於表面稍加修飾，突顯樹體原有的古貌，同時呈現古沉木奇偉粗獷的外形與質感，和〈太極拱門〉所強調對招中氣韻連結的勁道與生命力。

1999年朱銘美術館開幕，雲門舞集創辦人林懷民率雲門舞者演出「太極導引」共襄盛舉，2019年林懷民引退前夕，將率領雲門舞者在明天的館慶晚會演出「太極門下舞水月」，演繹一場朱銘雕塑、雲門舞蹈在流動飄忽的光影間虛實對話的絕美演出，為朱銘美術館送上20歲生日禮物。

朱銘與林懷民兩位大師惺惺相惜成佳話，為維護表演品質及參觀安全，這項活動採預約報名制免費入館，不到一天就報名額滿，回響熱烈。

明天晚上的朱銘美術館20週年館慶活動，一律憑預約報名的QR Code入場，沒有報名成功的朋友請勿前往，現場不接受報名。報名成功的幸運者，不僅可以欣賞雲門舞集帶來的難得演出，還有光雕師徐志銘專為朱銘美術館量身打造的20週年館慶光雕饗宴，以及300秒的璀璨煙火表演。

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