別讓嫦娥笑髒！「減塑」做環保 南投高商總動員

2019-09-13 08:00

〔記者謝介裕／南投報導〕「減塑」不是只出一張嘴，國立南投高商師長更以身作則，本學期開學以來，教職員中午團膳盛飯菜容器，由原本的紙餐盒全部更改為自備環保容器，許多學生受感召下，也自動自發跟進，使得校園散發出一股濃濃減塑環保風。

南投高商秉持「一班一服務、一社一服務」宗旨下，全校30個社團，除了輪流擔任志工認養學校旁的社區活動中心及公園環境維護工作以外，每月也會定期前往南投仁愛之家等社福機構進行關懷活動。

校方表示，近來為了響應政府減塑政策，學生們購買手搖飲料時，也多會使用環保提袋及可回收吸管，從日常生活中落實減塑的概念，尤其，看到師長們身體力行推動環保，連中午團膳用餐，盛飯菜容器也由原本的紙餐盒，更改為自備環保容器後，學生們也紛紛效法，大幅減少1次性便當盒及塑膠袋對校園環境的影響。

值得一提的是，有些女性教職員在將自備的環保空餐盒交給廚媽時，還會附上「叮囑小紙條」，包括菜及飯分開裝或飯盛少一些、蔬菜多一點等等，增添趣味性的一面。

除此，高三應屆畢業生10至12日前往高屏地區進行3天戶外教學期間，還特別在墾丁南灣進行淨灘活動，透過撿拾海灘的垃圾，讓同學們可以親身體會海洋污染問題，共為維護美麗的海岸景觀及生態盡分心力。

今天就是一年一度的中秋佳節，校方期盼南投高商的每一份子，「減塑」做環保工作，不但從自身做起，同時也能號召親朋好友加入，特別在秋節團聚時，不管是烤肉或吃柚子、月餅，也不可隨意製造垃圾，讓嫦娥笑咱們髒﹗

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