副業太夯遭眼紅？百名顧客投訴 憲哥不爽怒嗆：歡迎來戰

2019-09-12 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕「綜藝天王」吳宗憲除了在演藝圈發光發熱，投資副業更是經營得風生水起，由他投資的企業產品吸塵器，營業額上看數十億，相當驚人，不料近期傳出消費糾紛，有上百名顧客向消基會投訴無法退貨，吳宗憲對此就暗示已經知道是哪家公司的「奧步」，更直言嗆聲「如果要用不法的手段，歡迎來戰！」

綜合媒體報導，藝人吳宗憲投資的企業產品吸塵器，以免費到府除塵蟎體驗為誘因，推銷單價8萬元產品，不過卻有上百名顧客購買後不滿意要求退貨，並主動向消基會做出投訴。

根據《鏡週刊》報導，吳宗憲就透露會有如此狀況可能全因「生意太好了，把競爭對手打趴了」並表示「他們出這種賤招也在意料之中」，吳宗憲也暗示已經知道是哪家公司「出奧步」，並嗆聲「賺錢要賺得心安理得，這也是我的人生哲學，但是如果要用不法的手段，歡迎來戰！」而他對自家產品也相當有信心，表示產品銷售10幾年沒出過問題，有疑問的話「歡迎退費」。

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