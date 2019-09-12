Uber條款擬延後執行 小黃運將嗆：連假後天天包圍行政院

2019-09-12 19:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103-1條，原定10月6日起將針對現行Uber與租賃業合作，經營類似計程車業務的模式進行取締；不過許多Uber代僱駕駛紛紛喊時間、配套不足，要求暫緩執法，交通部也有意要延長緩衝。對此，計程車業及其駕駛昨天及今天連2天上街包圍行政院抗議，全民計程車司機聯誼會總會副會長沈新發說，若交通部沒有給善意回應，他們準備從放完中秋節連續假期後，每天都來行政院繞行抗議。

沈新發說，交通部4個月前所頒布法令，原本已經要到期，但原本10月6日就要取締Uber舉動卻要延後，這對計程車是非常大的傷害；當時交通部跟業界明明就已講好且達成共識，現在交通部怎麼能反悔說改就改？

全民計程車司機聯誼會總會指出，Uber目前仍在大肆招攬司機，利用計程車執業登記證考試場次及時間不足來拖延執法，若政府不果斷處理，情況將不斷惡性循環下去。為了汽車運輸業管理規則的修正，小黃已經等了6年，因此，才會有今日第二波小黃司機自發性的集結，繼續站出來為合法計程車權益爭一口氣。

另外，全民計程車司機聯誼會總會也說，今天除了抗議交通部要延長運管規則103-1條執法時程，也要抗議交通部倉促決定廢除國家檢驗標準計費錶，開放用App計費。

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