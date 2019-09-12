柚農力挺農委會大果收購 打臉藍營「文旦之亂2.0」

2019-09-12 19:59

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨立委童惠珍、陳宜民、林麗蟬和台南市議員謝龍介等人今天在立法院召開記者會，指農委會在花蓮丟棄大量文旦，要求檢調介入調查，並質疑農委會大果收購政策會打壞市場，是「假收購假加工真買票」。立委郭國文及台南市議員陳秋宏、柚農今天下午在台南召開記者會，怒批這是「文旦之亂2.0」、造謠傷害農民。

郭國文說，今年初立委補選時出現「文旦之亂」，這次為避免再發生，農委會啟動600噸（100萬台斤）大果採購，目前市場批發價為去年價格的2倍多，「為何謝龍介會為此冒火？是見不得農民好嗎？」謝不應該選舉考量，進行政治操作。

立委郭國文：成就95％文旦提早完售

他表示，今年農委會收購大果政策，1斤10元。收購大果只佔5％，卻成就其餘95％的文旦提早完售。因此希望農委會明年繼續執行大果收購政策。

陳宏秋說，這次收購大果政策，讓次級品的大果沒有流入市場，讓今年麻豆文旦品質和價值都提升，約九成的農民都獲利，大家皆大歡喜。如今卻出現「文旦之亂2.0」，國民黨說有果實堆置，其實柚農都知道那是劣果丟棄，集中堆置腐爛再當有機肥。

江姓和李姓柚農也說，柚農最難處理的就是大果，非常感謝農委會收購協助處理大果，盼明年這政策能繼續。

南市農業局則表示，今年台南文旦於國內外行銷活動共辦了10幾場，效果佳，統計到9月12日止，全國文旦外銷4300噸，約有一半是來自台南的文旦，今年文旦產量雖有減少，但都完售，柚農今年可以歡喜過年了。

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