好消息！彰客彰化草屯線路權解決 2縣鄉親有車可搭了

2019-09-12 16:55

〔記者湯世名／彰化報導〕好消息！彰化縣芬園鄉省道台14線彰南路彰化客運班車的行駛路線，由於路權爭議將在9月16日停止行駛，引發鄉民強烈反彈，經相關單位、民代奔走協商，今天彰客做出不停駛、不減班的決定，並將由縣府核發臨時路權許可，讓彰客合法繼續服務芬園鄉親，消息傳出，芬園鄉民都鬆了一口氣。

彰化客運最近在芬園鄉沿線溪頭、圳墘、縣庒、進芬、芬園等5村站牌處張貼「本路段因無路權，將在9月16日停止行駛」的公告，引發鄉民強烈反彈，有鄉民稱，村裡有很多老人家、學生，還得靠著這班公車才能到市區看診、上學，如今連這個也要剝奪，以後沒有公車可以搭乘，家中有長者、學生的該怎麼辦？

立委黃秀芳、芬園鄉長林世明、彰化縣政府工務處、台中區監理所、南投縣政府、彰化客運等單位人員與芬園鄉地方民代、村長等人，今天下午齊聚鄉公所開會研究解決方案，最後做出由縣府核發臨時路權許可，彰客也做出不停駛、不減班的決定，繼續服務鄉親。另外也會將此路線納入縣轄公車路線，縣轄公車路線程序完備後再公開招商，讓相關客運業者來競標。

另外，前立委陳杰今天也會同縣議員溫芝樺前往彰化客運向董事長黃錦椿了解詳情，黃錦椿表示，彰化客運這條路線為從彰化市發車行駛彰南路，沿途行經芬園鄉、草屯鎮到南投市區，行駛20多年，近日遭檢舉無路權，因此才會貼出停駛公告。

經温芝樺向縣府工務處協調，工務處副處長黃俊峰說，他們會先發給彰客臨時路權許可，讓彰客合法繼續服務芬園鄉親，縣轄公車路線程序完備後再公開招商，讓業者來競標，在程序完成前，彰化客運服務不會中斷。陳杰也感謝彰化客運20年來，路線虧損，還是本於社會企業責任，以做公益的心來服務芬園鄉親。

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