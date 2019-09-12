政院秘書長PO文 宣傳山上花園水道博物館

2019-09-12 19:06

10月10日開幕 這件事很重要

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國保留最大的水道設施，台南「山上花園水道博物館」即將於10月10日開幕，曾代理台南市長的行政院秘書長李孟諺今天在臉書發文宣傳，並抒發表白心情，感謝台南朋友一起走過來的努力。

台南市長黃偉哲也上網留言，「感謝秘書長持續關注台南的建設，歡迎回來台南！」

台南市長黃偉哲上網感謝

李孟諺表示，雖然北上行政院服務已經將近8個月，但每當夜深人靜時，總會想起在台南熱情支持的鄉親朋友，還有共同度過的那段美好時光；最近，看到曾經和許多優秀夥伴一起打拼過的城市，持續成長、茁壯，總令人欣慰。

李孟諺說，由全國最大且最完整的的水道設施擴建而成的「山上花園水道博物館」，將於10月10日開幕，這也是台南鄉親殷切期盼的重大建設，日後將與最近相當熱門的左鎮化石園區、新化大目降文化園區、大內南瀛天文館等景點，串連成為兼具文化、教育及休閒的遊憩路線，也將為山區觀光產業帶來新契機，「開幕期間，我會回來共襄盛舉，我們不見不散」。

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