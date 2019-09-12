長榮深耕越南近30年 連3天辦音樂會促進交流

2019-09-12 17:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮海運從1990年開始經營越南市場，2003年成立長榮越南公司，至今已在越南深耕近30年。長榮集團表示，為表達對越南各界的感謝，長榮交響樂團跨海到越南演出，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演；樂團邀請到才華洋溢的台灣年輕小提琴家林品任，及越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）一起演出，希望能促進台、越音樂文化交流。

長榮集團表示，三場音樂盛宴，9月11日、12日於胡志明市大劇院、9月15日於河內大劇院舉辦，昨日於胡志明市的首場演出，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正、胡志明市旅遊局副局長阮氏映花皆親自出席。這次音樂會除長榮交響樂團演出外，還有榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的林品任炫技表演、有越南蔡依林之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒也共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔。

演出曲目包含德沃札克的《第九號交響曲》第四樂章、台灣歌謠《月亮代表我的心》、越南民謠《米鼓》、俄羅斯電影主題曲《百萬朵玫瑰》、美國民謠《噢蘇珊娜》、電影鐵達尼號的主題曲《My heart will go on》等。

長榮海運1990年開始經營越南市場，船隊目前停靠胡志明、峴港、海防、歸仁、蓋美，可透過高雄、新加坡與丹戎帕拉帕斯等樞紐港，連結長榮的全球航運網路，為貨主提供綿密的運送服務。長榮航空則於1992年開闢台北－胡志明市、2003年開闢台北－河內航線，不僅服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客從北美8個航點，經由台灣轉機到越南的服務。長榮航空將於今年12月21日開闢台北－峴港定期航線，規劃每日1班航班。

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