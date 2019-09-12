竹北光明一路停6改建 停6、文化公園19日起封閉

2019-09-12 16:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府將斥資3.5億元進行的竹北市光明一路停六停車場興建工程，預定19日（下週四）起進場施作，工期720日曆天；交通旅遊處提醒，工區範圍包含停車場、文和街和毗連的兒十文化兒童公園，公園上的土地公和籃球場照常開放，但「骨頭遊具」等設施都將拆除，施工期間請用路人改停周邊替代停車場。

交旅處表示，竹北市以光明一路為主的光明商圈，周邊餐廳、診所和銀行林立，用餐時間車潮眾多，路邊汽機車停車格明顯不足，常造成該區域違規停車嚴重；為此，縣府提案向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設計畫，以改善停車問題，獲核定總經費3.5億元，其中縣府自籌約2.1億元。

交通管理科表示，竹北市光明一路停6停車場興建工程，施工範圍包含停車場、文和街（文福街至吳濁流路）及毗鄰的兒十公園，下週就會架設圍籬，預計19日起進場施作，施工期間將封閉文和街及公園，拆除「骨頭遊具」、直排輪場地等所有設施，但土地公和籃球場仍照常開放。

施工期間替代停車場可至光明一路停十五停車場、公二停五停車場、竹北縣華停車場及「縣府行政區停車場」；其中，縣府行政區內停車場有提供停車位搜尋系統，只要至line官方網站下載「@Parking-Go」即可搜尋相關剩餘位置。

交管科說，此工程將原先僅提供103席的平面停車場，改建為地下2層立體停車場，將提供汽車停車位362格，機車停車位76格，整體工程預計2021年8月完工，屆時兒十面積不變，並將以共融式遊具設施回復，還給民眾一個嶄新的親子公園。

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