台大論文被引用進步助世界排名 北醫大闖進前400名

2019-09-12 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國泰晤士2020世界大學排名今發布，台灣大學比去年躍升50名闖入全球120名，台大表示，主要是在國際生比例、論文引用等分數進步最多；而台北醫學大學則從去年501－600名區間躍升為351－400名內，同樣是論文被引用分數大幅提升所致。

英國泰晤士高等教育特刊（THE）今公布2020年世界大學排名，其中台大排名120名，比去年的170名還進步50名；另一個躍升進步的則是台北醫學大學，從去年的501－600名區間，升為今年的351－400名區間，進步200多名。

台大研發長李百祺分析，該排名有5大指標，包含：教學、研究、論文引用、來自企業的研究經費、國際視野等，台大今年分數跟去年比，5項都有進步，但進步最多的是論文引用與國際視野，代表國際看見校內教授好的研究與努力成果，以及積極促進國際學生交流等表現。

李百祺還說，若不論排名，單獨觀察台大教授的「論文高被引用率」，這幾年校內教授也不斷成長，因論文不光是被引用，還需看該篇論文在該領域中是否被高度引用，若被引用次數在領域排名的前1％，則代表論文受到重視，目前也盡量鼓勵老師拉長時間看自己論文被引用率，檢視研究品質，達到「重質不重量」的成效。

在國際視野方面，李百祺說，今年在國際學生比例上的分數成長相當不錯，但整體而言，覺得台大在國際化上還是有很大努力空間；至於教育部提供的玉山學者、玉山青年學者等效應，相信未來也會慢慢發酵，帶來間接影響。

台北醫學大學則表示，這次排名從去年501到600排名區間，進步到2020年全球351到400名區間，大幅躍進200多名，其中有3項指標表現亮眼，分別是教學、研究與國際視野，如論文被引用數的分數也是大幅提升，學術聲譽調查結果亦呈現國際高教界認可。

北醫大說，已規劃未來10年願景發展的白皮書，從教育、研究、醫療、國際化、產學及行政等面向，朝國際一流醫學大學邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法