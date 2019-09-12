好幸福！阿爸創業有成 大手筆送500條蛋糕給小朋友

2019-09-12 12:26

〔記者湯世名／彰化報導〕好幸福！彰化縣企業家謝元峰早年胼手胝足創業做糕餅，如今創業有成，特地選在中秋節前夕，於今天大手筆送出500條蔥烤鹹蛋糕給彰化家扶中心兒童與偏鄉弱勢家庭子女，並且在活動中親自餵食小朋友享用，看到小朋友們吃得滿足，謝元峰也笑得開心，溫馨滿滿。

花壇鄉「阿爸的手工餅」與新農匯神農物流市集合作，今天舉辦聯合送愛心活動，邀請家扶中心與YMCA偏鄉弱勢家庭子女數十名小朋友，先由新農匯神農物流市集董事長李振輝指導小朋友們進行「艾的穀粒」趣味活動，再由阿爸的手工餅董事長謝元峰親手贈送500條「十三香蔥烤鹹蛋糕」，小朋友迫不及待地一口接著一口大快朵頤，幸福洋溢。

謝元峰說，中秋節是一個感恩的季節，回顧他早年胼手胝足創業過程的點點滴滴，感恩在艱困過程中受到很多人的幫忙，如今才能發展成為享譽國際的知名品牌，今年中秋節為慶祝成功進入泰國市場展店，特別致贈500條蛋糕給小朋友們享用，希望分享愛與關懷，讓家境困難的小朋友一樣能享有中秋佳節的幸福溫暖。

彰化家扶中心主任王震光表示，人間有情送愛心，感謝在地企業家謝元峰大手筆致贈蛋糕給弱勢家庭兒童享用，讓小朋友們也能享用到世界頂級的蛋糕，感受到社會處處充滿愛心，時時傳遞溫暖。

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