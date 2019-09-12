培訓有成 屏東縣再添環境教育生力軍

2019-09-12 11:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕落實環境教育行動，屏東縣政府環保局培訓在地環境教育種子講師，與大仁科技大學合辦的「屏東縣環境教育人員120小時訓練課程」歷經2個月，終於在今天（12日）結業，屏東縣再添40名環境教育生力軍，全縣環境教育認證人員至今逾300名。

環保局表示，縣政府積極推動自然生態保育、文化保存及環境資源整合，鼓勵青年返鄉、社區參與，以位於滿洲鄉的里德社區為例，於墾丁國家公園管理處、屏東縣政府及相關學術單位輔導下，青年返鄉投入導覽解說行列，環境教育認證人員高達10位，社區凝聚共識發展生態導覽，從獵鷹部落轉變成生態守護者，因而在今年2月初通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為屏東縣首座社區參與類型場域。

環保局鼓勵各具特色的自然景觀、農場及社區等場所投入環境教育行列，號召並培訓對導覽解說、環境保護有熱忱的縣民，依環境教育人員認證及管理辦法規定，課程設計了「環境教育相關核心科目」及「環境教育實務訓練」等，共計120小時。

今年年7月4日起學員們犧牲假期、歷經馬拉松式上課，最遠來自牡丹鄉社區部落的北漂返鄉青年，為避免舟車勞頓夜宿屏東市，最年長學員來自里港社區志工雖已72歲高齡，仍不畏風雨獲全勤獎勵，在結訓之後，學員們還繼續努力，希望接下來再經考試合格後，進一步取得行政院環境保護署環境教育人員認證。

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