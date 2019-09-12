9月來屏東玩達人秀！客庄藝遊趣即日起報名

2019-09-12 08:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕9月來屏東客家聚落玩吧！屏東縣政府客家事務處去年首度舉辦的「客庄藝遊趣」，因為受到歡迎，今年再度推出，9月21日起登場，即日起受理報名。

屏東縣政府客務處表示，客家文化在屏東多元族群社會中扮演重要的角色，去年首次舉辦的屏東客庄藝遊趣，在屏東客庄中，以客庄達人秀、客家諺俚語搶答活動，展現社區客家文化底蘊，今年活動項目增加客語啦啦隊、客語小主播、親子服裝秀等，邀請鄉親朋友一同來SHOW自己，並為傳承客家語言文化盡一

份心力。

客務處長陳麗萍表示，2019客庄藝遊趣9月21日、28日、29日，分別於萬巒鄉、佳冬鄉及屏東市3處舉辦，其中「客庄達人秀」邀請鄉親朋友來拚才藝秀客家；「親子服裝搭搭搭」邀請家長孩子們帶著家中具特色的服裝，在舞台上互相指定對方的服飾並大方走秀。

此外，也要廣邀在地社區組成「盡靚啦啦隊」，以客語口號替舞台上的參賽者們加油打氣；為了鼓勵學童學習客語，展現文化自信心，今年特別邀請可愛的「客語小主播」到現場做直播，與觀眾互動；現場穿插「客家俚諺語」搶答，除了傳承客家祖先的智慧，參加者還能獲得獎金。

2019客庄藝遊趣系列活動，即日起開放報名，相關訊息可至屏東縣政府客家事務處網站最新消息查詢，或電洽免付費報名專線0800-874-777，額滿為止。

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