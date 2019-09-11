紙餐盒誤當垃圾丟最多 高市擴大分類稽查已開罰27件

2019-09-11 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年1至8月底針對民眾垃圾分類破袋稽查1萬6000多件，總計開出2000多件勸導單，其中累犯告發處分27件，總計開罰4萬多元，以紙餐盒當垃圾丟棄最多，本月起擴大垃圾強制分類稽查，未依規定者可重罰6000元。

環保局表示，今年1至8月底執行1萬6805件破袋檢查，其中民眾未確實垃圾分類回收，開立勸導單及告發處分共有2012件，經勸導未改善又二度被查獲，環保局才會開單告發，總計處分27件、共開罰4萬多元。

環保局執行破袋稽查過程中，發現許多民眾誤將便當盒、飲料杯、杯蓋等一次用免洗餐具，當作一般垃圾丟棄，且比率頗高，提醒民眾應回收再利用，且回收前以清水稍作沖洗，將殘留物清除後，才能交由清潔隊資源回收車。

環保局指出，家中部分電器、遙控器、玩具、資訊物品等，多數內部裝配乾電池（含鈕釦型電池），因內含有害物質，未妥善回收處理，恐對環境造成衝擊，及危害人體健康，丟棄前務必先將乾電池取出，以塑膠容器集中貯存，並交由清潔隊資源回收車，或由販賣業者、回收業者進行回收。

環保局呼籲民眾垃圾排出前，務必將家戶垃圾分為一般垃圾、資源回收物及廚餘（養豬與堆肥廚餘）等3類，落實垃圾回收分類，若未依規定將垃圾分類排出者，依法可處1200元至6000元罰鍰，請民眾做好垃圾回收分類，以免受罰。

另委由公民營廢棄物清除處理機構清除、處理廢棄物者，如社區、機關、學校及大樓等，仍應將垃圾分類後再另排出，可利用資源回收免費服務專線0800085717詢問，或透過網路「資源回收網」獲取最新相關資訊。

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