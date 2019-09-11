彰客突公告停駛彰南路路線 老人學生強烈反彈

2019-09-11 22:00

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉省道台14線彰南路彰化客運班車的行駛路線，最近在沿線站牌處都張貼「本路段因無路權，將在9月16日停止行駛」的公告，引發鄉民強烈反彈，有鄉民認為，搭乘該車往來芬園、南投已有1、20年，竟然說停就停，老人家、學生族以後再也沒車可搭，由於地方要求，彰客也決定從善如流撤除公告續駛，但仍希望監理單位協助解決路權問題。

彰化客運這條路線為從彰化市發車行駛彰南路，沿途行經芬園鄉、草屯鎮到南投市區，長年來是該鄉老人家、上班族、學生族搭乘的主要路線之一，不料日前彰客卻在沿線溪頭、圳墘、縣庒、進芬、芬園等村的公車站牌處，張貼公告即將於9月16日停駛，引發鄉親抗議。

有鄉民稱打從出生開始到現在，已經搭乘該班車在彰南路有10幾、20年了，現在突然張貼說無路權，實在太瞎；另有鄉民稱，村裡有很多老人家、學生，還得靠著這班公車才能到市區看診、上學，如今連這個也要剝奪，以後沒有公車可以搭乘，家中有長者、學生的該怎麼辦？

彰化客運業務經理陳錫寬今天受訪指出，所謂的無路權，就是原本彰化市、芬園鄉、南投市合法的往返路線之外，又多了草屯鎮的路線，每天彰化市到草屯有5個班次，草屯到彰化市則有3個班次，這8個班次的路線遭人檢舉違規行駛，因此只好將這8個班次的路線公告停駛；除了無路權問題，這條路線其實也沒有賺錢，每班搭乘的人數並不多，不是黃金路線，因此為何會遭人檢舉，令他不解。但為了服務芬園鄉親，他們願意撤除公告，繼續行駛該路線，但路權問題需要盡快解決。

芬園鄉長林世明表示，據台中監理所確認，該條彰化市往返草屯鎮的路線確實沒有核准，屬於無路權路線，但長年來都是如此，突然有人檢舉違規而必須被迫停駛，實在很可惜，因此他已邀集台中區監理所、彰化縣政府、彰化客運與芬園鄉多個村的民代、村長於12日開會協商，希望各單位集思廣益讓路權合法化，讓彰客繼續行駛服務鄉親。

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