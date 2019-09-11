翁剩3顆牙爆瘦10公斤 抗議假牙補助要等近3個月

2019-09-11 22:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕66歲蘇先生投訴本報指控台中市衛生局審核假牙補助怠慢，因為牙齒缺牙斷根嚴重，8月初透過牙醫申請假牙補助後，陸續拔除14顆牙，最後只剩3顆牙齒，卻要等到10月下旬月才能收到審查結果，現在只能吃流質食物，1個月暴瘦10幾公斤，身高170公分只剩50公斤，認為市府欺人太甚，昨天氣憤到衛生局抗議。

衛生局長曾梓展回應，今年老人假牙補助1億6千萬，7月開辦，由於不像以往在年初就開始，一開辦就爆單，湧入大量申請案累計2千多件，導致審查時間較延遲，目前已加派人力、加班審查，7月申請案件已經審查完成，包括蘇先生在8月申請的梯次，最慢下下週就能審查完成通知。

蘇先生說，由於牙齒斷根、殘根嚴重，到台中醫院就診並在8月8日申請全口假牙補助後，12日到27日陸續拔牙5次共14顆牙，現在上顎剩1顆牙，下顎只有2顆牙，無法咀嚼，現在只有喝牛奶、珍奶和煮到軟爛的泡麵果腹，餓到無法睡覺，受盡折磨。

蘇先指控，數次去電衛生局反映何時申請通過，對方都回說會盡快，僅答覆在9月9日寄出收到申請通知書、10月21日寄發第1次審核結果通知書，他認為假牙補助審查竟要等上2個月實在不合理，而且通過後要裝好假牙要1個月時間，簡直無法忍受，他再向市長陳情，市長辦公室還回他「申請補助所以應該比較慢」更讓他無法接受，家住嘉義的他直接搭車到衛生局抗議。

市議員張玉嬿質疑，去年11月底民眾也接到陳情指申請假牙補助，資格符合但3個月未獲通知，才知年度補助額滿但衛生局未主動告知，現在經費追加又延遲審查，抨擊行政效率有夠差，要求正視老人缺牙問題，不要讓長輩苦等；議員李天生也說，老人假牙補助從前市長胡志強開始，林佳龍擴大規模到約2億，如果不夠就要補助，但他也說審查時間1至3個月還能接受。

市議員黃馨慧也說，台中2018年老人假牙補助編列2.33億元，去年底林佳龍市長卸任前通過的今年總預算僅0.6億元致今年二月中補助就用光，又再追加1億元通過，衛生局為縮短原來３至４週審查時間，局內假牙補助業務由承辦１人、助理４人，已加派人手６人處理案件，增加行政效率。

台中市牙醫師公會理事長黃怡仁則說，依規定牙醫師做完口腔評估符合資格，申請假牙輔助審查初步通過後，再做拔牙、根管治療等程序，拔牙傷口癒合約2週至1個月，再開始印齒磨、裝假牙，因此申請審查1個月是合理的，也提醒長輩申請拔牙補助仍應瞭解自身口腔、拔牙情形做好自身評估，並與醫師溝通好，另外拔牙後只剩3顆牙，也並非只能吃流質食物，把食物煮得軟爛仍能進食，以免營養不良。

曾梓展補充說，台中市65歲以上市民設籍台中市滿一年，全口可用牙齒10顆以下或上下排牙齒咬合5組以下，可申請補助裝置全口或半口活動式假牙，以改善咀嚼功能，截至去年，已補助4萬4411位長輩裝置假牙，可至合約院所接受牙齒檢查與治療，並由醫生評估申請補助。

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