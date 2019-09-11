澎湖減塑第一箭 航空站設海廢專櫃

2019-09-11 19:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋廢棄物是全世界面臨嚴苛的問題，澎湖因是洋流匯集之所，加上鄰近海廢生產大國中國，每當中秋過後東北季風起，美麗的沙灘就被海廢覆蓋，因此各單位都積極備戰海廢，澎湖縣政府祭出減塑第一箭，馬公航空站設置海廢專櫃。

澎湖機場是唯一的空運門戶，許多遊客搭機抵澎的第一印象，就是所謂的門面，去年馬公航空站邀請海漂實驗室唐采伶與藝術團隊共同合作，運用在澎湖沙灘撿拾來廢棄物，打造4座「海漂藝術專櫃」，設置在航空公司報到櫃檯後方，吸引許多遊客前往拍照打卡上傳，成為另類的打卡景點。

馬公航空站邱永昇主任表示，澎湖美麗的沙灘是最珍貴的觀光資產，一定要正視海漂廢棄物對我們沙灘環境的威脅。「海漂藝術專櫃」不但妝點航空公司櫃檯後方行李輸送帶的空間，更傳達減塑愛地球想法，希望引起旅客關注思考海洋帶給我們富饒、歡樂的生活，千萬不要讓廢棄塑膠製品流入汙染海洋及沙灘。

海漂工作室唐采伶也說明海洋垃圾是沒有國界的，他們工作室平時在澎湖沙灘，撿拾到來自世界各國的垃圾，數量之多非常令人觸目心驚，澎湖最美麗的沙灘竟然被海洋垃圾掩埋失色，期待旅客欣賞4座海漂藝術專櫃，有感海漂物因為創意可成為藝術品同時，也一起發願力行減塑愛地球，減少一次性塑膠產品的使用，讓大海回到從前無憂美麗的樣子。

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